Повинен бути туман війни: у Зеленського прокоментували інформацію про прибуття перших F-16

У випадку, якщо Україна отримає ті чи інші види озброєння, коментувати це будуть або президент, або головнокомандувач Збройних сил

Україна не планує коментувати інформацію західних ЗМІ про те, що Україна отримала перші американські літаки F-16. Журналісти західних видань не надали посилань на офіційні джерела, немає навіть посилань на слова партнерів, тому такі матеріали коментувати ніхто не планує.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Національного телемарафону. За його словами, публікації західних ЗМІ працюють на спотворення інформаційного простору, реальних очікувань та уявлень того, як складно Україні на цьому етапі війни.

"Зрозуміло, ми не будемо це коментувати: ні "так", ні "ні". Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційний компонент. І точно говорити, чи у нас є, чи їх немає — в наш час це не потрібно. Я просто раджу завжди чекати на офіційні підтвердження з одного боку, або з іншого боку", – сказав він.

Подоляк додав, що у випадку, якщо Україна отримає ті чи інші види озброєння, коментувати це будуть або президент, або головнокомандувач Збройних сил. А не журналісти будь-яких видань, західних або українських.

Нагадаємо, 31 липня кілька західних видань повідомили, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами.

F-16 будуть ефективнішими в захисті неба, ніж зенітні ракетні комплекси Patriot. Літаки мають перевагу, якої немає в найкращих ЗРК на землі – це величезна мобільність.

Також пишуть, що Україна могла не лише отримати перші літаки F-16, а й уже випробувати їх у бойових умовах. Це, ймовірно, сталося під час російської атаки у ніч проти 31 липня.