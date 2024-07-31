"Ти не F-16, щоб тебе всі хотіли": мережа вибухнула мемами про прибуття легендарного винищувача в Україну
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Мережа не змогла втриматися
У засобах масової інформації з’явилася інформація про те, що Україна нібито отримала перші літаки F-16. Хоча офіційних підтверджень тому поки що немає, але користувачі мережі вже помітно активізувалися.
Саме тому в українському сегменті вже з’явилася величезна кількість мемів та жартів про прибуття легендарних американських винищувачів. "Телеграф" зібрав найкращі.
Щоб розвіяти невизначеність і дати точну відповідь на питання, чи справді американські літаки знаходяться в Україні, OSINT-аналітик Boroshno вирішив зайти з козирів і звернувся до "найнадійнішого" джерела інформації.
Тим часом користувачі вже спрогнозували потенційну реакцію росіян на цю новину.
А інші проілюстрували ситуацію сценою з "Міцного горішка".
Варто відзначити, що реакція росіян не дуже відрізнялася від мемів.
Інші ж українці відзначилися менш злим гумором.
На просторах мережі також можна знайти цілий комікс на цю тему, який обігрує особливу любов української армії до блоків динамічного захисту.
Та й куди ж без легендарної кепки.
Тим часом інші українці вже зрозуміли, що тема прибуття F-16 може стати в пригоді і в повсякденних розмовах.
При цьому дехто навіть ризикнув розкрити особу одного з українських пілотів.
А інші вже почали робити прогнози про те, що буде далі.
Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло про те, що Україна має отримати перші винищувачі F-16 влітку, але лише шість штук із 45 обіцяних. І на цей час підготовку пройдуть лише 12 пілотів.