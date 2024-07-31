"Ты не F-16, чтобы тебя все хотели": сеть взорвалась мемами о прибытии легендарного истребителя в Украину

Сеть не смогла удержаться

В средствах массовой информации появилась информация о том, что Украина якобы получила первые самолеты F-16. Хотя официальных подтверждений тому пока еще нет, но пользователи сети уже заметно активизировались.

Именно поэтому в украинском сегменте уже появилось огромное количество мемов и шуток о прибытии легендарных американских истребителей. "Телеграф" собрал лучшие.

Чтобы развеять неопределенность и дать точный ответ на вопрос, действительно ли американские самолеты находятся в Украине, OSINT-аналитик Boroshno решил зайти с козырей и обратился к "самому надежному" источнику информации.

Тем временем пользователи уже спрогнозировали потенциальную реакцию россиян на эту новость.

А другие проиллюстрировали ситуацию сценой из "Крепкого орешка".

Стоит отметить, что реакция россиян не сильно-то и отличалась от мемов.

Другие же украинцы отметились менее злобным юмором.

На просторах сети также можно найти целый комикс на эту тему, который обыгрывает особую любовь украинской армии к блокам динамической защиты.

Ну и куда же без легендарной кепки.

Тем временем другие украинцы уже поняли, что тема прибытия F-16 может пригодиться и в повседневных разговорах.

При этом некоторые даже рискнули раскрыть личность одного из украинских пилотов.

А другие уже начали строить прогнозы о том, что будет дальше.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало о том, что Украина должна получить первые истребители F-16 летом, но всего шесть штук из 45 обещанных. И к этому времени подготовку пройдут лишь 12 пилотов.