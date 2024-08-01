Должен быть туман войны: у Зеленского прокомментировали информацию о прибытии первых F-16

В случае если Украина получит те или иные виды вооружения, комментировать это будут либо президент, либо главнокомандующий Вооруженными силами.

Украина не планирует комментировать информацию западных СМИ о том, что Украина получила первые американские самолеты F-16. Журналисты западных изданий не предоставили ссылки на официальные источники, нет даже ссылок на слова партнеров, поэтому такие материалы комментировать никто не планирует.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Национального телемарафона. По его словам, публикации западных СМИ работают на искажение информационного пространства, реальных ожиданий и представлений о том, как сложно Украине на этом этапе войны.

"Конечно, мы не будем это комментировать: ни "да", ни "нет". Потому что для нас это фактор существенного выживания, подразумевается авиационный компонент. И точно говорить, есть ли у нас, или их нет — в наше время это не нужно. Я просто советую всегда ждать официальных подтверждений с одной стороны или с другой стороны", – сказал он.

Подоляк добавил, что в случае если Украина получит те или иные виды вооружения, комментировать это будут либо президент, либо главнокомандующий Вооруженными силами. А не журналисты каких-либо изданий, западных или украинских.

Напомним, 31 июля несколько западных изданий сообщили, что Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер осложнен логистическими задержками и языковыми барьерами.

F-16 будут эффективнее в защите неба, чем зенитные ракетные комплексы Patriot. Самолеты имеют преимущество, которого нет у лучших ЗРК на земле – огромная мобильность.

Также пишут, что Украина могла не только получить первые самолеты F-16, но уже испытать их в боевых условиях. Это, вероятно, произошло во время российской атаки в ночь на 31 июля.