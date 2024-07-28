Усилят ПВО: СМИ назвали сроки прибытия F-16 в Украину и важный нюанс с ними

Это будет небольшая партия бортов

Истребители F-16 прибудут в Украину через несколько недель. Однако украинские и западные официальные лица предупреждают, что эти самолеты вряд ли окажут значительное влияние на поле боя.

Об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что первые F-16, скорее всего, будут служить для усиления противовоздушной обороны Украины — для уничтожения воздушных целей, таких как ракеты, беспилотники и самолеты.

Официальные лица отказались сказать, сколько именно самолетов Киев получит в этом году, но это будет не больше одной эскадрильи – около 20 самолетов. Планируется, что только шесть пилотов завершат подготовку нынешним летом, поскольку программа была ограничена количеством мест и постоянно задерживалась.

WP отмечает, что на начальном этапе истребители вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта. Это значит, что пока неясно, смогут ли они сдерживать самолеты противника, пересекающие границу Украины из воздушного пространства России.

Пока что западные страны, которые дарят Украине истребители, не разглашают никаких ограничений по их использованию. В других случаях Украина ограничена в использовании западного оружия для нанесения ударов по целям в России.

Официальные лица заявили, что Вашингтон ограничил Киев возможностью обстреливать цели на расстоянии менее 100 километров от линии границы. Вопрос об ограничении может быть спорным, поскольку F-16 сначала должны летать на осторожном расстоянии от фронта, говорят чиновники.

Представитель украинского оборонного ведомства сказал на условиях анонимности, что "десятки" пилотов были вовлечены в обучение F-16. Но, по его словам, ограниченное количество инструкторов и возможности обучения заставили Украину отправлять одну группу пилотов и инженерно-технического персонала за раз.

Также WP пишет, что защита истребителей F-16 на земле будет сложной задачей, поскольку все аэродромы Украины находятся в пределах досягаемости российских ракет. По данным издания, недавно Россия нанесла удар по нескольким самолетам, находившимся на взлетно-посадочных полосах.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда Украина наконец-то применит F-16 на фронте.