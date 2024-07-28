Посилять ППО: ЗМІ назвали терміни прибуття F-16 в Україну та важливий нюанс з ними

Це буде невелика партія бортів

Винищувачі F-16 прибудуть до України за кілька тижнів. Проте українські та західні офіційні особи попереджають, що ці літаки навряд чи матимуть значний вплив на полі бою.

Про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що перші F-16, швидше за все, будуть служити для посилення протиповітряної оборони України — для збивання повітряних цілей, таких як ракети, безпілотники та літаки.

Офіційні особи відмовилися сказати, скільки саме літаків Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї — близько 20 літаків. Планується, що лише шість пілотів завершать підготовку цього літа, оскільки програма була обмежена кількістю місць та постійно затримувалася.

WP зазначає, що на початковому етапі винищувачі навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту. Це означає, що поки неясно, чи зможуть вони стримувати літаки противника, які перетинають кордон України з повітряного простору Росії.

Поки що західні країни, які дарують Україні винищувачі, не розголошують жодних обмежень щодо їх використання. В інших випадках Україна обмежена у використанні західної зброї для нанесення ударів по цілях у Росії.

Офіційні особи заявили, що Вашингтон обмежив Київ можливістю обстрілювати цілі на відстані менше ніж 100 кілометрів від лінії кордону. Питання про обмеження може бути спірним, оскільки F-16 спочатку повинні літати на обережній відстані від фронту, кажуть чиновники.

Представник українського оборонного відомства сказав на умовах анонімності, що "десятки" пілотів були залучені для навчання F-16. Але, за його словами, обмежена кількість інструкторів та можливості для навчання змусили Україну відправляти одну групу пілотів та інженерно-технічного персоналу за раз.

Також WP пише, що захист винищувачів F-16 на землі буде складним завданням, оскільки всі аеродроми України знаходяться в межах російських ракет. За даними видання, нещодавно Росія завдала удар по кількох літаках, які знаходилися на злітно-посадкових смугах.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова розповіла, коли Україна нарешті застосує F-16 на фронті.