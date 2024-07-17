Дотиснули? Україна отримає десятки F-16 від однієї європейської країни

Греція задумала масштабну модернізацію авіапарку, завдяки якій Україна може отримати літаки

Схоже, що Україна може отримати десятки американських винищувачів від країни, яка раніше активно відмовлялася їх передавати. Греція планує найближчим часом вивести з експлуатації щонайменше 32 старі винищувачі F-16 Block-30, а потім передати їх Україні.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на інформовані джерела. Зазначається, що Греція планує взятися за модернізацію та поповнення винищувального авіапарку.

Зокрема, 82 винищувачі F-16 будуть модернізовані до новітньої версії Block-70. Окрім того, Афіни планують придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale, а профільний комітет Конгресу США вже дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

Щодо 32 літаків F-16, Греція вважає за краще спочатку передати їх до США, де вони пройдуть модернізацію та будуть передані Україні. Проте Військово-повітряні сили Греції стурбовані тим, щоб передача літаків не створила країні проблем.

"Продаж 32 F-16… створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни… Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими та дорожчими винищувачами", – сказав виданню представник ВПС.

Нагадаємо, що в США заявили, що Україна вже найближчим часом отримає від США ескадрильї сучасних винищувачів F-16. Точні дані назвати неможливо, оскільки є міркування безпеки.

Також у Байдена підтвердили, що Данія та Нідерланди передають літаки Україні, тому можна очікувати використання перших F-16 на фронті вже влітку. Окрім цього, в Білому домі подякували Бельгії та Норвегії за додаткові літаки для України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський назвав кількість F-16, яку отримає Україна від Нідерландів.