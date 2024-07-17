Велика зачистка: ЗСУ вибивають російські системи ППО перед прибуттям перших F-16

За останній час ЗСУ знищили щонайменше 20 систем ППО та 15 радарів російських окупантів

Збройні сили України ведуть зачистку тимчасово окупованих районів України та російського прикордоння від систем протиповітряної оборони. Таким чином ЗСУ планують убезпечити прибуття та розміщення винищувачів F-16 влітку та восени цього року.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який заявив про знищення протягом невеликого часу понад 20 систем ППО та 15 радарів російських терористів.

Геноцид російської протиповітряної оборони підтверджується останніми новинами: на відео, яке опублікував Сирський, видно, як Україна касетними боєприпасами знищує російську батарею С-300 біля окупованого селища Мангуш Донецької області (на захід від Маріуполя). Засновник підрозділу KRAKEN Головного управління розвідки України (ГУР) Міноборони Костянтин Немічев повідомив про знищення чотирьох С-300, з яких терористи довгий час обстрілювали Харків, що можна підтвердити заявою, яку зробила пізніше рада депутатів Краснинського сільського поселення Волгоградської області РФ. У заяві росіян було сказано про смерть командира російської батареї С-300 внаслідок удару українських сил на Харківському напрямку 12 липня.

"Командир російської С-300, найімовірніше, загинув під час українського удару по окупованому Маріуполю, оскільки час смерті командира припадає на 15 хвилин після удару по російському ЗРК С-300 під Маріуполем 12 липня. Водночас ISW не виявив ознак українського удару по російських засобах ППО в Бєлгородській області 12 липня та не може підтвердити точне місце цієї атаки", — сказано у звіті.

Зазначається, що загиблий командир батареї С-300 в останньому листі додому зазначав, що за останні два тижні ЗСУ ударами по батареям ППО вбили щонайменше двох їхніх командирів. Інститут припускає, що мова йде про удари, які сталися у червні та на початку липня. В зв'язку із цим аналітики нагадали про слова Сирського щодо систематичного знищення систем ППО росіян напередодні прибуття F-16.

"Українські офіційні особи раніше вказували, що Повітряні сили ЗСУ також мають намір використовувати F-16 та інші літаки у рамках ширшої системи протиповітряної оборони України. Однак, як вже зазначав ISW, Україні доведеться послабити загальні сили та засоби ППО Росії для захисту F-16 та їхньої належної інтеграції до бойових підрозділів Збройних Сил", – пише інститут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 червня в Криму пролунали вибухи. Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси Росії. Зокрема, йдеться про ЗРК С-400 та С-300.

Детальніше про С-300 читайте в матеріалі "Телеграфу": "Стара, але ефективна система ППО: на що здатні ЗРК С-300".