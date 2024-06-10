Крим попропускав уночі: що відомо про атаку на півострів (фото, відео)

Повідомляється про прильоти у кількох районах

У тимчасовому окупованому Криму видалася гаряча ніч. Пролунали вибухи одразу в кількох місцях — у Джанкої, Євпаторії, Чорноморському, Раздольненському, Красноперекопському, Джанкойському, Бахчисарайському та Сакському районах.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Повідомляється, що нібито російська ППО збила над окупованим Кримом кілька ракет ATACMS, проте підтвердження цієї інформації поки що немає.

За даними джерел "Кримського вітру", чотири ракети пролетіли майже вертикальною траєкторією і не були збиті росППО. Спалахи від вибухів було видно за десятки кілометрів.

Попередньо відомо, що приліт був зафіксований по військовому об’єкту біля села Наумівка Сакського району. У селі Михайлівка цього ж району із вибухами зникла електрика.

Село Наумівка на карті

На кадрах із Євпаторії помітно, що після потужних вибухів далеко за містом почалася пожежа. На фото зеленим обведена мечеть, фіолетовим – пожежа після вибухів, пишуть місцеві телеграм-канали.

У Джанкої ж пролунало шість потужних вибухів. Після них, за попередніми даними, із сіл Джанкойського району та Джанкоя пожежні машини поїхали Московською трасою у бік Сімферополя.

Російське оборонне відомство, а також влада атаку не коментували. Офіційну інформацію не надавала ще українська сторона.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти могли позбутися ще одного свого корабля в Азовському морі. Його атакували безпілотники.