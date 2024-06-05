ЗСУ зайдуть у Крим цього року: Гордон озвучив терміни та розповів, як це буде

Росія не має сил, щоб протистояти Україні в Криму, стверджує журналіст

Україна увійде до Криму до кінця 2024 року, а перед цим знищить усі військові об’єкти росіян на території півострова, зокрема Кримський міст. У окупантів не буде іншого виходу, як тікати.

Такий прогноз надав відомий український журналіст Дмитро Гордон. За його словами, знищення кримського мосту стане завершенням операції ЗСУ перед тим, як зайти на півострів.

"Якщо немає переправ, якщо вражені всі військові цілі, якщо немає мосту. Що залишається робити росіянам? Просто тікати, вони мають ще сухопутний коридор", — сказав Гордон.

За його словами, Силам оборони України потрібно ще близько п’яти місяців, щоб зайти на півострів Крим та звільнити його від російських загарбників. На додаток, Росія не має потрібної кількості сил, щоб перешкоджати цьому. Якщо вірити прогнозу Гордону, то ЗСУ можуть опинитися у Криму вже у листопаді-грудні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 30 травня ГУР разом із ЗСУ вразили пороми в Криму. В результаті атаки на півострів було пошкоджено або знищено чотири катери, два пороми і лоцманський катер.

У Європі виступають за те, що Україна має звільнити всі свої території, включаючи Крим. Депутат Європейського парламенту від Данії Карен Мельхіор вважає, що країни НАТО просто зобов’язані допомогти у цьому питанні.

А колишній віцепрем'єр уряду АР Крим Андрій Сенченко розповідав, що чекає на росіян після того, як ЗСУ знищать Кримський міст. За його словами, окупантам доведеться шукати шляхи для втечі або здаватися в полон.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Криму ЗСУ знищують "парасольку ППО" росіян. Втрати ворога вже досить великі, але ще критичні.