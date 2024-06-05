ВСУ зайдут в Крым в этом году: Гордон озвучил сроки и рассказал, как это будет

У России нет сил, чтобы противостоять Украине в Крыму, утверждает журналист

Украина войдет в Крым к концу 2024 года, а перед этим уничтожит все военные объекты россиян на территории полуострова, в том числе и Крымский мост. У оккупантов не будет другого выхода, как бежать.

Такой прогноз дал известный украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам, уничтожение крымского моста станет завершение операции ВСУ перед тем, как зайти на полуостров.

"Если нет переправ, если поражены все военные цели, если нет моста. Что остается делать русским? Просто убегать, у них есть еще сухопутный коридор", — сказал Гордон.

По его словам, Силам обороны Украины нужно еще около пяти месяцев, чтобы зайти на полуостров Крым и освободить его от российских захватчиков. Более того, у России нет нужного количества сил, чтобы препятствовать этому. Если верить прогнозу Гордону, то ВСУ могут оказаться в Крыму уже в ноябре-декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая ГУР вместе с ВСУ поразили паромы в Крыму. В результате атаки на полуостров были повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер.

В Европе выступают за то, что Украина должна освободить все свое территории, включая Крым. Депутат Европейского парламента от Дании Карен Мельхиор считает, что страны НАТО просто обязаны помочь в этом вопросе.

А бывший вице-премьер правительства АР Крым Андрей Сенченко рассказывал, что ждет россиян после того, как ВСУ уничтожат Крымский мост. По его словам, оккупантам придется искать пути для бегства или сдаваться в плен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму ВСУ уничтожают "зонтик ПВО" россиян. Потери врага уже достаточно большие, но еще не критические.