"Більше не попливе": в ГУР показали епічне знищення російського буксира під Кримом (відео)
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У підводному Чорноморському флоті поповнення
У ніч напроти 6 червня безекіпажні катери Головного управлення розвідки (ГУР) біля тимчасово окупованого Криму атакували російський буксир "Сатурн" чи "Протей". Карди епічного знищення судна загарбників вже з'явились у мережі.
Відео опублікувало ГУР. Зазначається, що операція відбувалась в акваторії озера Панське.
"6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей"", — йдеться у повідомлені.
Розвідники додають, що руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів в акваторії Чорного моря.
Буксири проєкту 498, тип "Сатурн"
Це серія портових рейдових буксирів-кантувальників з двома гвинтами регульованого кроку в поворотних роздільно керованих направляючих. Вони використовувалися, як рейдові буксири різними службами цивільних портів й службами забезпечення військово-морських баз.
Раніше "Телеграф" писав, що дрони атакували нафтопереробний завод в Росії. Вибухи пролунали одразу у двох областях.