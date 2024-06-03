Спецназівці ГУР громять російських найманців у Сирії: подробиці та відео

Активні бої тривають на півдні країни

У мережі з’явилося відео, як українські спецназівці спецпідрозділу ГУР "Хімік" та сирійські повстанці спільно знищують російських найманців, які воюють на боці режиму Башара Асада у Сирії. Кадри було знято у березні 2024 року.

Ексклюзивні відео опубліковано Kyiv Post. На кадрах — атаки оборонних позицій, піших патрулів, транспортних засобів із застосуванням гранатометів та саморобних мінометів Тараб. Активні бойові дії відбуваються у південній частині країни, зокрема на Голанських висотах, де зосереджені російські війська.

Співрозмовник видання на умовах анонімності розповів, що з початку року повстанці за допомогою українських бійців завдали численних ударів по російським військовим об’єктам, які контролюються так званим "угрупуванням сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці". За його словами, регулярно наносяться удари по блокпостам, опорним пунктам, пішим патрулям, колонам військової техніки та іншим об’єктам.

Нагадаємо, Росія у 2015 році відправила до Сирії своїх військових для підтримки режиму президента Асада під час громадянської війни. Однак у результаті там на постійній основі опинилися тисячі російських військових. Восени минулого року Москва перекинула частину військ та техніки із Сирії до України.

Поряд із цим росіяни створили численні центри рекрутингу, в яких вербують сирійських найманців для війни проти України. У травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не знаходилися".

Як повідомляв "Телеграф", у вересні минулого року у мережі з’явилися відео, на яких нібито українські спецслужби атакують російських найманців у Судані. Публічно представники української розвідки не розповідають, чи справді ГУР проводить операції в Судані, проте західним журналістам удалося отримати цікаву інформацію на основі анонімності.