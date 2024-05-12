У Білорусі знову "засвітилися" бойовики "Вагнера": що там роблять російські найманці

"Вагнер" перебуває у Білорусі ще з часів заколоту Пригожина

На території Білорусі, тимчасово контрольованої режимом самопроголошеного "президента" Олександра Лукашенка, вчергове "засвітилися" терористи з російської терористичної організації "ПВК Вагнера". Там вони проводять двотижневі курси для свіжомобілізованих росіян, на яких навчають їх операторських навичок управління БПЛА.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що терористи з "Вагнеру" навчають майбутніх покійників не тільки керуванню безпілотниками.

"Саме тут інструктори "ПВК Вагнер" впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку. Та головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БпЛА, зокрема FPV-дронами. Після таких експрес-курсів – на війну в Україну", – зазначає ЦНС.

Втім, відомо, що інструкторська робота та невелика зарплата не влаштовує терористів з "Вагнеру". За часів покійника Пригожина вони звикли до великих грошей та відносної свободи. Тому спостерігається відтік бойовиків до Африки, де більше платять. Зараз з 500 терористів на території Білорусі залишилося менш як 400.

В Білорусі суспільство не готове воювати. Так вважає директор Інституту світової політики Євген Магда. Проте РБ досі залишається під значним впливом Кремля, тому варіант вступу країни у війну не можна виключати. Так, нещодавно Лукашенко знову заговорив про війну з Україною. Він сказав, що не "потягне" її. За його словами, вступ Білорусі у війну нібито вигідний НАТО.

Зазначимо, що 25 квітня спецслужби Білорусі заявили, що перехопили дрони з Литви. Нібито вони планували атакувати цілі в Мінську. Проте моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростувала це звинувачення. Аналітики звернули увагу на два аспекти, які вказують, що Литва не запускала дрони, бо їх зовсім не було.

Раніше "Телеграф" писав, чому Лукашенко заявляє про підготовку до війни. Відповідь надали в РНБО.