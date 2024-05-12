В Беларуси снова "засветились" боевики "Вагнера": что там делают российские наемники

"Вагнер" находится в Беларуси еще со времен мятежа Пригожина

На территории Беларуси, временно контролируемой режимом самопровозглашенного "президента" Александра Лукашенко, в очередной раз "засветились" террористы из российской террористической организации "ЧВК Вагнера". Там они проводят двухнедельные курсы для свежемобилизованных россиян, на которых учат их операторским навыкам управления БПЛА.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что террористы из "Вагнера" учат будущих покойников не только управлению беспилотниками.

"Именно здесь инструкторы "ПВК Вагнер" на протяжении двух недель обучают мобилизованным военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи. Но главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторскими навыками управления БПЛА, в частности FPV-дронами. После таких экспресс -курсов – на войну в Украину", – отмечает ЦНС.

Впрочем, известно, что инструкторская работа и небольшая зарплата не устраивает террористов из "Вагнера". Во времена покойника Пригожина они привыкли к большим деньгам и относительной свободе. Поэтому наблюдается отток боевиков в Африку, где больше платят. В настоящее время из 500 террористов на территории Беларуси осталось менее 400.

В Беларуси общество не готово воевать. Так считает директор Института мировой политики Евгений Магда. Однако РБ по-прежнему остается под значительным влиянием Кремля, поэтому вариант вступления страны в войну нельзя исключать. Так, недавно Лукашенко снова заговорил о войне с Украиной. Он сказал, что не "потянет" ее. По его словам, вступление Беларуси в войну якобы выгодно НАТО.

Отметим, что 25 апреля спецслужбы Беларуси заявили, что перехватили дроны из Литвы. Якобы планировали атаковать цели в Минске. Однако мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" опровергла это обвинение. Аналитики обратили внимание на два аспекта, которые указывают, что Литва не запускала дроны, потому что их совсем не было.

Ранее "Телеграф" писал, почему Лукашенко заявляет о подготовке к войне. Ответ дали в СНБО.