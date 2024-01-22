Пригожин жив? Буданов заявил об отсутствии доказательств смерти предводителя "Вагнера"

Буданов напомнил, что несмотря на исчезновение Пригожина "Вагнер" функционирует

Нет никаких доказательств того, что руководитель российской террористической группировки "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин действительно погиб. Нельзя стопроцентно утверждать, что он жив, или что он умер, поскольку есть только заявления российского правительства.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Financial Times. Буданов напомнил, что "Вагнер" вербует наемников и дальше, даже после "исчезновения" путинского повара с горизонта.

"Относительно Пригожина, я бы не спешил с выводами. Я не говорю, что он не мертв, или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв", – сказал руководитель ГУР МО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 августа 2023 года в Тверской области россии потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого должен был находиться Евгений Пригожин, а также другие близкие к нему лица.

Позже российские власти заявили, что на борту самолета было десять человек, все они погибли. Среди них якобы были Евгений Пригожин, основатель "Вагнера" Дмитрий Уткин, ряд приближенных к Пригожину полевых командиров "Вагнера" и пилоты. Официальной версией указали якобы взрыв на борту, несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев о том, что самолет сбили.

Уже в декабре американское издание The Wall Street Journal выпустило расследование, в котором заявило, что Пригожин был убит. А ответственным за его ликвидацию был директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев.