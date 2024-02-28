З усіх куточків світу: за Україну борються тисячі іноземців, The Washington Post назвала число

Сформований міжнародний легіон, нібито, був розгорнутий на лінії фронту і брав участь у низці найбільш виснажливих битв.

Близько 20 тисяч іноземних добровольців нині борються на боці України у війні проти Росії. Серед них, нібито, представники більш ніж 50 національностей.

Про це пише The Washington Post. Автор статті посилається на слова українських урядовців.

Видання стверджує, що з обох боків воює велика кількість іноземців. WP пише, що після того, як два роки тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, тисячі добровольців, що співчувають — в основному із Заходу та пострадянських країн — стали під прапори Києва. Сформований міжнародний легіон, нібито, був розгорнутий на лінії фронту і брав участь у низці найбільш виснажливих битв.

Минулого тижня, на тлі зростання занепокоєння з приводу нестачі людей на фронті, президент України Володимир Зеленський видав указ, який дозволяє іноземним громадянам, які легально проживають у країні, вступати до Національної гвардії, військовий підрозділ міністра внутрішніх справ України. Минулого місяця він також запропонував законопроект, який полегшує життя іноземним громадянам.

У свою чергу російський диктатор Володимир Путін видав указ про прискорене отримання громадянства іноземними громадянами, які підписали військові контракти для участі у "спеціальній військовій операції" в Україні.

За даними Associated Press, у РФ пройшли поліцейські рейди в будинках мігрантів із Центральної Азії у різних містах. На затриманих нібито чинився тиск, щоб вони записалися до армії.

За даними The Washington Post, Росія випереджає Україну за кількістю іноземних громадян, яких залучили до участі у бойових діях. На боці Кремля воюють громадяни Сирії, Куби, Непалу та Індії. Деякі їх обдурили торговцями людьми. Дехто пішов воювати через розпач, аби хоч якось прогодувати свої сім’ї.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи продовжують шукати та вербувати найманців для участі у війні проти України. Перевага надається країнам Азії та Африки і це приносить свої плоди – на боці терористів воюють десятки тисяч громадян азіатських та африканських країн.