Сформированный интернациональный легион, якобы, был развернут на линии фронта и участвовал в ряде самых изнурительных сражений.

Около 20 тысяч иностранных добровольцев в настоящее время сражаются на стороне Украины в войне против России. Среди них, якобы, представители более чем 50 национальностей.

Об этом пишет The Washington Post. Автор статьи ссылается на слова украинских чиновников.

Издание утверждает, что с обеих сторон воюет большое количество иностранцев. WP пишет, что после того, как два года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, тысячи сочувствующих добровольцев — в основном с Запада и постсоветских стран — встали под знамена Киева. Сформированный интернациональный легион, якобы, был развернут на линии фронта и участвовал в ряде самых изнурительных сражений.

На прошлой неделе, на фоне растущей обеспокоенности по поводу нехватки людей на фронте, президент Украины Владимир Зеленский издал указ, позволяющий иностранным гражданам, легально проживающим в стране, вступать в Национальную гвардию, военное подразделение министра внутренних дел Украины. В прошлом месяце он также предложил законопроект, облегчающий жизнь иностранным гражданам.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин издал указ об ускоренном получении гражданства иностранными гражданами, подписавшими военные контракты для участия в "специальной военной операции" в Украине.

По данным Associated Press, в РФ прошли полицейские рейды в домах мигрантов из Центральной Азии в различных городах. На задержанных, якобы, оказывалось давление, чтобы они записались в армию.

По данным The Washington Post, Россия опережает Украину по числу иностранных граждан, которых привлекли к участию в боевых действиях. На стороне Кремля воюют граждане Сирии, Кубы, Непала и Индии. Некоторые из них были обмануты торговцами людьми. Некоторые пошли воевать из-за отчаяния, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы продолжают искать и вербовать наемников для участия в войне против Украины. Предпочтение отдается странам Азии и Африки и это приносит свои плоды – на стороне террористов воюют десятки тысяч граждан азиатских и африканских стран.