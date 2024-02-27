"На войне это критически важно": Дикий ответил, нужны ли Украине наемники из стран третьего мира

Здесь есть несколько нюансов

Украине не нужно привлекать к боевым действиям наемников из стран третьего мира, как это делает страна-террористка Россия. Это очень невыгодное решение, которое может привести к правовым проблемам с иностранными партнерами.

Главное, что привлечение наемников не будет иметь положительного эффекта на фронте. Обороноспособность нашей армии не повысится, потому что у новых солдат не будет такой мотивации, как у украинцев, о чем "Телеграфу" рассказал ветеран Евгений Дикий.

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Он обратил внимание на опыт нашего врага. Россия активно привлекала в ряды Вооруженных сил наемников из стран Африки, но они не показали никаких успехов. И этому есть простое объяснение.

"Во-первых, они приехали сугубо за деньги и не имеют другой мотивации, что на войне критически важно. Во-вторых, это не подготовленные бойцы, не имеющие необходимых навыков. В третьих, они элементарно не привыкли к нашему климату, что еще больше снижает их эффективность. Они даже в качестве пленных так себе, если честно. Зачем нам наживать кучу проблем с международным правом, ради столь сомнительного результата?", — рассказал Дикий.

Однако у нашего врага совсем другие цели. Для "мясных штурмов" им понадобятся даже неподготовленные люди, потому они так активно ищут наемников за границей. Также россиян не беспокоят никакие законы.

"Мотивация россиян в этом вопросе вполне ясна: им нужна биомасса любого качества для "мясных штурмов". Что касается правового аспекта, то плевать они хотели на какие-то правила и законы. Даже если кучка родственников погибших африканцев выйдет к посольству РФ в своей стране, Путину от этого ни тепло, ни холодно. Мы сражаемся по-другому и придерживаемся других принципов, поэтому это для нас не выход, в отличие от привлечения иностранцев на добровольной основе", ― объяснил ветеран.

Подробности читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" под названием "В 2024 году РФ может мобилизовать почти полмиллиона наемников, мигрантов и зеков. Может ли Украина ответить тем же?".

Ранее "Телеграф" писал, где и как Россия вербует наемников на войну в Украину. Подробности рассказали в ГУР.