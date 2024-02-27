"На війні це критично важливо": Дикий відповів, чи потрібні Україні найманці з країн третього світу

Тут є декілька нюансів

Україні не потрібно залучати до бойових дій найманців з країн третього світу, як це робить країна-терористка Росія. Це дуже невигідне рішення, яке може призвести до правових проблем з іноземними партнерами.

Головне, що залучення найманців не буде мати позитивного ефекту на фронті. Обороноздатність нашої армії не підвищиться, бо нові солдати не будуть мати такої мотивації, як українці, про що "Телеграфу" розповів ветеран Євген Дикий.

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Він звернув увагу на досвід нашого ворога. Росія активно залучала у лави Збройних сил найманців з країн Африки, та вони не показали ніяких успіхів. І цьому є просте пояснення.

"По-перше, вони приїхали суто за гроші і не мають іншої мотивації, що на війні критично важливо. По-друге, це не підготовлені бійці, які не мають необхідних навичок. По-третє, вони елементарно не звикли до нашого клімату, що ще більше знижує їхню ефективність. Вони навіть в якості полонених так собі, якщо чесно. Навіщо нам наживати собі купу проблем з міжнародним правом, заради настільки сумнівного результату?", ― розповів Дикий.

Проте у нашого ворога зовсім інші цілі. Для "м’ясних штурмів" їм знадобляться навіть непідготовлені люди, тому вони так активно шукають найманців за кордоном. Також росіян не турбують ніякі закони.

"Мотивація росіян у цьому питанні цілком зрозуміла: їм потрібна біомаса будь-якої якості для "м’ясних штурмів". Щодо правового аспекта, плювати вони хотіли на якісь правила і закони. Навіть якщо купка родичів загиблих африканців вийде до посольства РФ у своїй країні, Путіну від цього ні тепло, ні холодно. Ми воюємо по-іншому і притримуємось інших принципів, тому це для нас не вихід, на відміну від залучення іноземців на добровольній основі", ― пояснив ветеран.

Подробиці читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" під назвою "У 2024 РФ може мобілізувати майже півмільйона найманців, мігрантів і зеків. Чи може Україна відповісти тим же?".

Раніше "Телеграф" писав, де та як Росія вербує найманців на війну в Україну. Деталі розповіли у ГУР.