Проти України воюють найманці із 21 країни: ЗМІ з’ясували, де росіяни їх знаходять

Росіяни переважно націлюються на трудових мігрантів

Великі втрати на фронті змушують росіян вдаватися до альтернативних способів набрати людей до своїх лав. Для цього російські рекрутери розгорнули вербувальну мережу не лише на окупованих територіях України, а й щонайменше у 20 країнах світу.

Про це пише українська Forbes з посиланням на інформацію, надану СБУ, ГУР та СЗР. Через дії російських рекрутерів у деяких країнах уже сталися гучні скандали.

"Мігранти та студенти – основні категорії людей, яких вербує Росія. Для пошуку потенційних найманців влада РФ використовує базу особистих даних іноземців. Вона створена на основі онлайн-ресурсів безкоштовної консультації трудових мігрантів у РФ", — йдеться у матеріалі.

Згідно з інформацією видання, найбільш активними є росіяни в Африці, що не дивно, враховуючи те, що ПВК "Вагнер" брала участь чи не у всіх місцевих війнах та державних переворотах.

Зокрема, росіяни шукають найманців у всіх країнах Північної Африки, за винятком Марокко, ця країна займає більш проукраїнську позицію, є частиною коаліції "Рамштайн" і навіть постачала танки для ЗСУ. Однак на цьому тлі дуже цікаво виглядає Туніс, який, як і Марокко, є частиною коаліції "Рамштайн".

Ще в три країни Африки — Буркіна-Фасо, Малі та ЦАР — мають у своїх межах бази ПВК "Вагнер". До речі, з останньої вони здійснюють атаки на Судан, який зараз по суті перебуває в стані громадянської війни і, очевидно, так само є місцем, звідки Росія вербує найманців. Також росіяни можуть набирати найманців з Екваторіальної Гвінеї.

Оскільки Росія активно втручається у життя Близького Сходу, то не дивно, що найманців вербують і там. Наприклад, це стосується Сирії, де режим Башара Асада існує лише завдяки втручанню Кремля. Також рекрутери працюють у сусідніх країнах – Іраку та Лівані. Примітно, що вони не набирають людей в Ірані, який постачав окупантам дрони типу "Шахед" та іншу зброю.

Очевидно, що росіяни також виявляють активність у країнах колишнього Радянського союзу, зокрема Узбекистані, Таджикистані, а також в Азербайджані, який активно допомагає Україні з самого початку вторгнення.

На півдні Азії найманців вербують у Непалі та Індії, остання хоч і вважає себе нейтральною країною, але донедавна була одним із найбільших у світі покупців російської нафти.

На боці окупанта воюють і європейці — йдеться про вихідців із Сербії та Молдови. В останній на фронт вербують переважно мешканців проросійського регіону Гагаузія та непідконтрольного Кишиневу Придністров’я.

Також найманці приїжджають через океан. Зокрема йдеться про дружню Кремлю ще з часів СРСР Кубу, а також Венесуела, яка вже багато років перебуває в міжнародній ізоляції через політику режиму Ніколаса Мадуро.

Цікаво, що у матеріалі не зазначено Білорусь, куди колишній лідер "вагнерівців" Євген Пригожин вивів свої війська після невдалого "походу" на Москву.