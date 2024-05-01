Тікай або помри: найманці з Непалу масово дезертують з російської армії (фото)

Дезертири переховуються на тимчасово окупованих територіях України

Величезні втрати у "м’ясних штурмах", жорстоке ставлення командирів, позасудові страти та відсутність обіцяної платні. Найманці з Непалу, яких Росія активно вербує для участі у війні проти України, масово дезертують з російської окупаційної армії через "суворі реалії".

Про це повідомляє українська розвідка. Опубліковані дані стосуються найманців, закріплених за військовою частиною №29328 російської армії.

"Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням російських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплатою обіцяних грошей", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де й перебував особовий склад в/ч №29328, але, зазвичай, пошуки не дають жодних результатів.

Разом з тим, судячи з опублікованих документів, окупанти у своїх звітах "нагору" пояснюють дезертирство непальців "нісенітницями про ймовірне відбуття до рідної країни через землетрус".

Найманці з в/ч 29328

Найманці з в/ч 29328

В ГУР підкреслили, що потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа складна. До того ж за участь у війні проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі загрожує притягнення до відповідальності.

"У підсумку бажання заробити "легких" грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", — йдеться в повідомленні ГУР МО України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Непал б'є на сполох через своїх громадян, які пішли воювати проти України. Зазначається, що найманці з Непалу гинуть і масово зникають.