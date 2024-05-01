Беги или умри: наемники из Непала массово дезертируют из российской армии (фото)

Дезертиры скрываются на временно оккупированных территориях Украины

Огромные потери в "мясных штурмах", жестокое отношение командиров, внесудебные казни и отсутствие обещанного жалованья. Наемники из Непала, которых Россия активно вербует для участия в войне против Украины, массово дезертируют из российской оккупационной армии из-за "жестоких реалий".

Об этом сообщает украинская разведка. Опубликованные данные касаются наемников, закрепленных за воинской частью 29328 российской армии.

"Бегство наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением российских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от исполнения приказов идти на верную смерть, денег", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности на Луганщине, где и находился личный состав в/ч №29328, но, как правило, поиски не дают никаких результатов.

Вместе с тем, судя по опубликованным документам, оккупанты в своих отчетах "наверх" объясняют дезертирство непальцев "выдумками о вероятном отбытии в родную страну из-за землетрясения".

Наемники с в/ч 29328

Наемники с в/ч 29328

В ГУР подчеркнули, что попасть из оккупированной Луганской области обратно в Непал самостоятельно — дело сложное. К тому же, за участие в войне против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве грозит привлечение к ответственности.

"В итоге желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует", — говорится в сообщении ГУР МО Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Непал бьет тревогу из-за своих граждан, которые пошли воевать против Украины. Отмечается, что наемники из Непала погибают и массово исчезают.