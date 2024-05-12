Против Украины воюют наемники из 21 страны: СМИ выяснили, где россияне их находят

Россияне в основном нацеливаются на трудовых мигрантов

Огромные потери на фронте заставляют россиян прибегать к альтернативным способам набрать людей в свои ряды. Для этого российские рекрутеры развернули вербовочную сеть не только на оккупированных территориях Украины, но и по меньшей мере в 20 странах мира.

Об этом пишет украинский Forbes со ссылкой на информацию, предоставленную СБУ, ГУР и СВР. Из-за действия российских рекрутеров в некоторых странах уже произошли громкие скандалы.

"Мигранты и студенты – основные категории людей, которых вербует Россия. Для поиска потенциальных наемников власти РФ используют базу личных данных иностранцев. Она создана на основе онлайн-ресурсов бесплатной консультации трудовых мигрантов в РФ", — говорится в материале.

Согласно информации издания, наиболее активны россияне в Африке, что неудивительно, учитывая то, что ЧВК "Вагнер" принимала участие чуть ли не во всех местных войнах и государственных переворотах.

В частности, россияне ищут наемников во всех странах Северной Африки, за исключением Марокко, эта страна занимает более проукраинскую позицию, является частью коалиции "Рамштайн" и даже поставляла танки для ВСУ. Однако на этом фоне весьма любопытно выглядит Тунис, который, как и Марокко, является частью коалиции "Рамштайн".

Еще в три страны Африки — Буркина-Фасо, Мали и ЦАР — имеют в своих границах базы ЧВК "Вагнер". К слову из последней они совершают атаки на Судан, который сейчас по сути находится в состоянии гражданской войны и очевидно, то же является местом, откуда Россия вербует наемников. Также россияне могут набирать наемников из Экваториальной Гвинеи.

Так как Россия активно вмешивается в жизнь Ближнего Востока, то не удивительно, что наемников вербуют и там. Например, это касается Сирии, где режим Башара Асада существует лишь благодаря вмешательству Кремля. Также рекрутеры работают в соседних странах — Ираке и Ливане. Примечательно, что они не набирают людей в Иране, который поставлял оккупантам дроны типа "Шахед" и другое оружие.

Очевидно, что россияне также проявляют активность в странах бывшего Советского союза, в частности Узбекистане, Таджикистане, а также в Азербайджане, который тем не менее активно помогает Украине с самого начала вторжения.

На юге Азии наемников вербуют в Непале и Индии, последняя хоть и считает себя нейтральной страной, но до недавних пор была одним из крупнейших в мире покупателей российской нефти.

На стороне оккупанта воюют и европейцы — речь идет о выходцах из Сербии и Молдове. В последней на фронт вербуют в основном жителей пророссийского региона Гагаузия и неподконтрольного Кишиневу Приднестровья.

Также наемники приезжают и из-за океана. В частности речь идет о дружественной Кремлю еще со времен СССР Кубе, а также Венесуэле, которая уже много лет находится в международной изоляции из-за политики режима Николаса Мадуро.

Любопытно, что в материале не отмечена Беларусь, куда бывший лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин вывел свои войска после неудачного "похода" на Москву.