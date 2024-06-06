"Больше не поплывет": в ГУР показали эпическое уничтожение российского буксира под Крымом (видео)

В подводном Черноморском флоте пополнение

В ночь напротив 6 июня безэкипажные катера Главного управления разведки (ГУР) у временно оккупированного Крыма атаковали российский буксир "Сатурн" или "Протей". Карды эпического уничтожения судна захватчиков уже появились в сети.

Видео опубликовало ГУР. Отмечается, что операция проходила в акватории Панского озера.

"6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей" ", — говорится в сообщении.

Разведчики добавляют, что разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений окупантов в акватории Черного моря.

Буксиры проекта 498, тип "Сатурн"

Буксир "Сатурн"

Это серия портовых рейдовых буксиров-кантовщиков с двумя винтами регулируемого шага в поворотных раздельно управляемых направляющих. Они использовались как рейдовые буксиры различными службами гражданских портов и службами обеспечения военно-морских баз.

Ранее "Телеграф" писал, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в России. Взрывы раздались сразу в двух областях.