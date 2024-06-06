Укр

"Больше не поплывет": в ГУР показали эпическое уничтожение российского буксира под Крымом (видео)

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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ГУР атаковало "Сатурн" Новость обновлена 06 июня 2024, 11:47
ГУР атаковало "Сатурн". Фото Колаж "Телеграфа"

В подводном Черноморском флоте пополнение

В ночь напротив 6 июня безэкипажные катера Главного управления разведки (ГУР) у временно оккупированного Крыма атаковали российский буксир "Сатурн" или "Протей". Карды эпического уничтожения судна захватчиков уже появились в сети.

Видео опубликовало ГУР. Отмечается, что операция проходила в акватории Панского озера.

"6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей" ", — говорится в сообщении.

Разведчики добавляют, что разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений окупантов в акватории Черного моря.

Буксиры проекта 498, тип "Сатурн"

Буксир Сатурн
Буксир "Сатурн"

Это серия портовых рейдовых буксиров-кантовщиков с двумя винтами регулируемого шага в поворотных раздельно управляемых направляющих. Они использовались как рейдовые буксиры различными службами гражданских портов и службами обеспечения военно-морских баз.

Ранее "Телеграф" писал, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в России. Взрывы раздались сразу в двух областях.

Теги:
#Сатурн #Война #Корабль #ГУР