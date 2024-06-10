Крым попропускал ночью: что известно об атаке на полуостров (фото, видео)

Сообщается о прилетах в нескольких районах

Во временном оккупированном Крыму выдалась горячая ночь. Прозвучали взрывы сразу в нескольких местах — в Джанкое, Евпатории, Черноморском, Раздольненском, Красноперекопском, Джанкойском, Бахчисарайском и Сакском районах.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Сообщается, что якобы российская ПВО сбила над оккупированным Крымом несколько ракет ATACMS, однако подтверждения данной информации пока нет.

По данным источников "Крымского ветра", четыре ракеты прилетели почти по вертикальной траектории и не были сбиты росПВО. Вспышки от взрывов были видны за десятки километров.

Предварительно известно, что "прилет" был зафиксирован по военному объекту около села Наумовка Сакского района. В селе Михайловка этого же района со взрывами исчезло электричество.

Село Наумовка на карте

На кадрах из Евпатории заметно, что после мощных взрывов далеко за городом начался пожар. На фото зелёным обведена мечеть, фиолетовым — пожар после взрывов, пишут местные телеграм-каналы.

В Джанкое же прозвучало шесть мощных взрывов. После них, по предварительным данным, из сел Джанкойского района и Джанкоя пожарные машины поехали по Московской трассе в сторону Симферополя.

Российское оборонное ведомство, а так же власти атаку не комментировали. Официальную информацию не предоставляла еще украинская сторона.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты могли лишиться еще одного своего корабля в Азовском море. Его атаковали беспилотники.