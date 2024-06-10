Крым попропускал ночью: что известно об атаке на полуостров (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сообщается о прилетах в нескольких районах
Во временном оккупированном Крыму выдалась горячая ночь. Прозвучали взрывы сразу в нескольких местах — в Джанкое, Евпатории, Черноморском, Раздольненском, Красноперекопском, Джанкойском, Бахчисарайском и Сакском районах.
Об этом пишут местные телеграм-каналы. Сообщается, что якобы российская ПВО сбила над оккупированным Крымом несколько ракет ATACMS, однако подтверждения данной информации пока нет.
По данным источников "Крымского ветра", четыре ракеты прилетели почти по вертикальной траектории и не были сбиты росПВО. Вспышки от взрывов были видны за десятки километров.
Предварительно известно, что "прилет" был зафиксирован по военному объекту около села Наумовка Сакского района. В селе Михайловка этого же района со взрывами исчезло электричество.
На кадрах из Евпатории заметно, что после мощных взрывов далеко за городом начался пожар. На фото зелёным обведена мечеть, фиолетовым — пожар после взрывов, пишут местные телеграм-каналы.
В Джанкое же прозвучало шесть мощных взрывов. После них, по предварительным данным, из сел Джанкойского района и Джанкоя пожарные машины поехали по Московской трассе в сторону Симферополя.
Российское оборонное ведомство, а так же власти атаку не комментировали. Официальную информацию не предоставляла еще украинская сторона.
Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты могли лишиться еще одного своего корабля в Азовском море. Его атаковали беспилотники.