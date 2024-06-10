В Крым прилетела "демократия": сообщают о многочисленных взрывах на полуострове

Несколько крымских районов и городов слышали ряд взрывов

Во временно оккупированном Россией Крыме в ночь на 10 июня звучали многочисленные взрывы. Громко было около Евпатории и Красноперекопска, а также в Джанкойском, Бахчисарайском и Сакском районах полуострова, российские террористы перекрывали движение по Крымскому мосту.

Об этом сообщил канал "Крымский ветер". Местные каналы заявили о работе противовоздушной обороны и традиционно начали врать, что все сбито. Также террористы заявили, что атаковали их американскими ракетами ATACMS.

"В Красноперекопском районе подписчики насчитали уже восемь взрывов… Судя по вспышкам, ракеты попали по объекту возле Евпатории, ничего росПВО не сбило, сообщают подписчики. Пять-шесть взрывов слышали в пгт Первомайское", — тем временем написал "Крымский ветер".

В общей сложности во время атаки возле Красноперекопска, Джанкоя и н/п Первомайское, пишет канал, слышали от шести до восьми взрывов. Возле Евпатории – четыре очень мощных взрыва, мишенью мог стать военный объект возле н/п Наумовка. В н/п Михайловка после взрывов полностью исчезло энергоснабжение.

Также на Московской трассе местные жители заметили большое количество пожарных автомобилей. Они двигались в Симферополь со стороны Джанкойского района.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая ГУР вместе с ВСУ поразили паромы в Крыму. В результате атаки на полуостров были повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму ВСУ уничтожают "зонтик ПВО" россиян. Потери врага уже достаточно велики, но еще не критичны.