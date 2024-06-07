"Дружественным" огнем по нефтебазе: в Луганске прогремели мощные взрывы, есть пострадавшие (видео, фото)

Сообщают о большом пожаре в районе Острой Могилы

В пятницу, 7 июня, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. На месте инцидента поднялся густой чёрный дым.

Скорее всего, российских захватчиков посетила очередная "бавовна". Об этом пишут в соцсетях.

Местные жители сообщают о, по меньшей мере, трех прилетах. К месту попадания уже идет скорая помощь.

Пока неизвестно, в каком районе города раздался взрыв. Но жители публикуют фотографии со стороны городского автовокзала. При этом, как отмечают в " Атеше ", местные агенты сообщают о "добром прилете" по нефтебазе и большом пожаре в районе Острой Могилы (мемориал в Луганске, — ред.).

Российские СМИ уже обвинили в обстреле Украину. Сообщается, что во время обстрела Луганска пострадали 20 человек, включая ребенка, отмечается, что ракет было 6. Как всегда рассказывают российские власти, "большинство ракет" уже успели сбить.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия в Украине сосредоточила более полумиллиона военных, что в три раза больше, чем в начале полномасштабного вторжения. К началу июня на оккупированных территориях и вдоль границы привлечена армия из 550 тысяч военных России. Но оккупанты несут огромные потери на поле боя. Так, за 26 месяцев армия РФ потеряла 500 тысяч человек. "Телеграф" выяснил, какие регионы России понесут наибольшие потери от ВСУ.