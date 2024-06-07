"Дружнім" вогнем по нафтобазі: у Луганську прогриміли потужні вибухи, є постраждалі (відео, фото)

Повідомляють про велику пожежу в районі Гострої Могили

В пʼятницю, 7 червня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. На місці інциденту піднявся густий чорний дим.

Скоріше за все, до російських загарбників завітала чергова "бавовна". Про це пишуть у соцмережах.

Місцеві жителі повідомляють про, щонайменше, три прильоти. До місця влучання вже прямує швидка допомога.

Достеменно невідомо, в якому саме районі міста пролунав вибух. Але мешканці публікують фото з боку міського автовокзалу. При цьому, як зазначають в "Атеш", місцеві агенти повідомляють про "добрий приліт" по нафтобазі та велику пожежу в районі Гострої Могили (меморіал у Луганську, — ред)

Російські ЗМІ вже встигли звинуватити в обстрілі Україну. Повідомляється, що під час обстрілу Луганська постраждало 20 осіб, включаючи дитину, Зазначається, що ракет було 6. Як завжди розповідає російська влада, "більшість ракет" вже встигли збити.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія в Україні зосередила понад півмільйона військових, що втричі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. На початок червня на окупованих територіях та вздовж кордону залучено армію з 550 тисяч військових Росії. Але окупанти несуть величезні втрати на полі бою. Так, за 26 місяців, армія РФ втратила 500 тисяч осіб. "Телеграф" зʼясував, які регіони Росії зазнають найбільших втрат від ЗСУ.