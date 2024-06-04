Росіяни перекидають на Харківщину підрозділи із "відказників": свідомо відправляють солдатів на смерть

Відомо про щонайменше 170 таких випадків з 10 травня, багатьох вивозили під дулами автоматів та били

Російські терористи у Харківській області примусово відправляють на фронт так званих "відказників". Це військові, резервісти та призовники, які раніше відмовилися воювати в Україні; тепер замість суду за відмову воювати їх під дулом автомата змушують їхати воювати на Харківському напрямку.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на публікації в російських опозиційних ЗМІ. Зазначається, що російські війська почали наступ на півночі Харківщини занадто рано, тому російська група "Північ" страждає від недоукомплектування.

Окрім того, терористи зазнали сильних втрат під час наступу. Тому російське міністерство оборони вирішило доукомплектувати підрозділи за рахунок сотень військових, які відмовилися воювати в Україні. Фактично, російських солдатів відправляють на вірну смерть, оскільки мотивація у них нульова, а спорядження майже немає.

Механізм працює просто: військових, які відмовилися воювати в Україні, утримують на території військових частин, де вони проходять службу – нібито в очікуванні суду. Потім суд скасовують, а "відказників" відправляють воювати на Харківщину. До тих, хто не хоче туди їхати, активно застосовують фізичне насильство, а багатьох вивозять на фронт під дулом автомата.

Російські опозиційні джерела пишуть щонайменше 170 таких випадків з 10 травня, причому це було зроблено без попередження суддів, адвокатів та слідчих. Також кілька джерел заявили опозиційному виданню "Верстка", що на Харківщину відправляють призовників та "некомпетентних резервістів", щоб вони служили у прикордонних військах. Таким чином терористи звільняють більш досвідчених солдатів для участі у наступальній операції.

Доречі, саме такими діями терористів можна пояснити те, що Сили оборони України під Вовчанськом Харківської области за один день, 2 червня, взяли у полон близько 60 російських окупантів.

Нагадаємо, солдат 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Віктор Петрович розповів "Телеграфу", що Сили оборони на Харківщині за три дні знищили бригаду окупантів. Точну кількість убитих росіян ще підраховують.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ворожа армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. Ворог почав гатити по Вовчанську вогнеметними системами ТОС-2 "Солнцепьок", термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню.