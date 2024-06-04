Россияне перебрасывают на Харьковщину подразделения из "отказников": сознательно отправляют солдат на смерть

Известно о не менее 170 таких случаев с 10 мая, многих вывозили под дулами автоматов и избивали

Российские террористы в Харьковской области принудительно отправляют на фронт так называемых "отказников". Это военные, резервисты и призывники, ранее отказавшиеся воевать в Украине; теперь вместо суда за отказ воевать их под дулом автомата заставляют ехать воевать на Харьковском направлении.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на публикации в российских оппозиционных СМИ. Отмечается, что российские войска начали наступление на севере Харьковщины слишком рано, поэтому российская группа "Север" страдает недоукомплектованием.

Кроме того, террористы понесли сильные потери во время наступления. Поэтому российское министерство обороны решило доукомплектовать подразделения за счет сотен военных, отказавшихся воевать в Украине. Фактически российских солдат отправляют на верную смерть, поскольку мотивация у них нулевая, а снаряжения почти нет.

Механизм работает просто: военных, отказавшихся воевать в Украине, удерживают на территории воинских частей, где они проходят службу – якобы в ожидании суда. Затем суд отменяют, а "отказников" отправляют воевать на Харьковщину. К тем, кто не хочет ехать туда, активно применяют физическое насилие, а многих вывозят на фронт под дулом автомата.

Российские оппозиционные источники пишут про не менее 170 таких случаев с 10 мая, причем это было сделано без предупреждения судей, адвокатов и следователей. Также несколько источников заявили оппозиционному изданию "Верстка", что в Харьковскую область отправляют призывников и "некомпетентных резервистов", чтобы они служили в пограничных войсках. Таким образом, террористы высвобождают более опытных солдат для участия в наступательной операции.

Кстати, именно такими действиями террористов можно объяснить, что Силы обороны Украины под Волчанском Харьковской области за один день, 2 июня, взяли в плен около 60 российских оккупантов.

Напомним, солдат 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Виктор Петрович рассказал "Телеграфу", что Силы обороны в Харьковской области за три дня уничтожили бригаду оккупантов. Точное количество убитых россиян еще подсчитывают.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области вражеская армия перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. Враг начал бить по Волчанску огнеметными системами ТОС-2 "Солнцепек", термобарическими боеприпасами и реактивными системами залпового огня.