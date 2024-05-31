Зеленский рассказал, как позиция Запада повлияла на ситуацию в Харьковской области

Каждый день нужно искать выход из ситуации

Достаточное количество западного оружия и возможность использования его и для ударов по РФ — одни из наиболее обсуждаемых основных вопросов. Ведь новое вооружение от США все еще не поступило в достаточном количестве для оснащения дополнительных украинских бригад.

Особенно это ощутимо на северо-востоке Украины, на Харьковском направлении. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Guardian.

По его словам, на прошлой неделе Россия применила управляемые бомбы, которыми убила не менее 25 мирных жителей Харькова. И несмотря на это, Украине не разрешили наносить удары по территории РФ.

В то же время у украинских военных не было достаточного количества обычного оружия для оснащения резервных бригад. Их можно было бы развернуть, чтобы окончательно вытеснить захватчиков из Харьковской области.

"Никто никого не обвиняет. Мы там, где мы есть. Мы воюем, и воюем, и не в начале. Поэтому каждый день нужно искать выход из ситуации", — говорит Зеленский.

Напомним, наступление россиян на Харьковщину продолжается, Силы обороны Украины контролируют более 70% Волчанска. В населенном пункте продолжаются уличные бои.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине бить по России американским оружием.