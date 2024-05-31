Россиянам не дают закрепиться: в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Волчанске (карта)

Враг использует тактику малых групп

Силы обороны Украины контролируют более 70% города Волчанск Харьковской области. В населенном пункте продолжаются уличные бои.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, украинские войска пытаются контролировать врага в этом направлении.

"Наши Силы обороны делают все возможное, чтобы и укрепить оборону, держать врага под огневым контролем, а также пытаются контролировать врага на том направлении. А также не дать врагу продвинуться и на другие населенные пункты, так и не дать врагу закрепиться в Волчанске", – подчеркнул спикер.

В то же время Волошин сообщил, что россияне пытаются продвигаться на этом направлении малыми группами, чтобы закрепиться на территории. Однако, по его словам, успехов враг не имеет.

Волчанск на карте

Напомним, солдат 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Виктор Петрович рассказал "Телеграфу", что Силы обороны в Харьковской области за три дня уничтожили бригаду оккупантов. Точное количество убитых россиян еще подсчитывают.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области вражеская армия перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. Враг начал бить по Волчанску огнеметными системами ТОС-2 "Солнцепек", термобарическими боеприпасами и реактивными системами залпового огня.