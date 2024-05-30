ВСУ отбрасывают россиян, враг сменил тактику: что сейчас происходит в Волчанске

Оккупанты теряют много техники

Наступление россиян на Харьковском направлении продолжается, враг атакует Волчанск, большую часть которого контролируют Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Вражеская армия перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБами.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, Харьковская область страдает от ракетных и авиационных ударов российских террористов, использующих управляемые авиабомбы ФАБ-500.

"Российские оккупанты имеют проблемы с логистикой на харьковском направлении.Они теряют много техники, которую используют для наступления", — добавил Волошин.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, российская армия пытается продолжать штурм Волчанская и не оставляет попыток закрепиться в городе пехотными подразделениями, чтобы перевести наступательные действия в уличные бои.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы захватчики совмещают с авиационными ударами, чтобы добиться успеха", — отметил Волошин.

Спикер подчеркнул, что враг начал бить по Волчанску огнеметными системами ТОС-2 "Солнцепек", термобарическими боеприпасами и реактивными системами залпового огня. Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрилеча-Липцы и в районе Волчанска.

Канал DeepState опубликовал видео, на кадрах которого бойцы штурмового полка "Цунами" бригады "Лють" в северной части Волчанска уничтожают боевые позиции оккупантов. Отмечается, что в настоящее время продвижений на северных границах Харьковщины не фиксируется.

Ранее "Телеграф" писал, что боец ДШВ рассказал о боях на Харьковщине и потерях россиян.