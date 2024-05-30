ЗСУ відкидають росіян, ворог змінив тактику: що зараз відбувається у Вовчанську

Окупанти втрачають багато техніки

Наступ росіян на Харківському напрямку триває, ворог продовжує атакувати Вовчанськ, більшу частину якого контролюють Збройні Сили України (ЗСУ). Ворожа армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, Харківська область потерпає від ракетних й авіаційних ударів російських терористів, які використовують керовані авіабомби ФАБ-500.

"Російські окупанти мають проблеми з логістикою на харківському напрямку. Окупанти втрачають багато техніки, яку використовують для наступу", — додав Волошин.

Він наголосив, що попри це, російська армія намагається продовжувати штурм Вовчанська і не полишає спроб закріпитися в місті піхотними підрозділами, аби перевести наступальні дії у вуличні бої.

"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, щоб досягти успіху", — зазначив Волошин.

Речник наголосив, що ворог почав гатити по Вовчанську вогнеметними системами ТОС-2 "Солнцепьок", термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню. Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська.

Канал DeepState опублікував відео, на кадрах якого бійці штурмового полку "Цунамі" бригади "Лють" у північній частині Вовчанська знищують бойові позиції окупантів. Зазначається, що наразі просувань на північних кордонах Харківщини не фіксується.

Раніше "Телеграф" писав, що боєць ДШВ розповів про бої на Харківщині та втрати росіян.