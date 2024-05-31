Росіянам не дають закріпитись: у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається у Вовчанську (карта)

Ворог використовує тактику малих груп

Сили оборони України наразі контролюють понад 70% міста Вовчанськ Харківської області. У населеному пункті тривають вуличні бої.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, українські війська намагаються контролювати ворога на цьому напрямку.

"Наші Сили оборони роблять все можливе, щоб і укріпити оборону, тримати ворога під вогневим контролем, а також намагаються контролювати ворога на тому напрямку. А також не дати ворогу просунутись і на інші населені пункти, так і не дати ворогу закріпитись у Вовчанську", — підкреслив речник.

Водночас Волошин повідомив, росіяни намагаються просуватись на цьому напрямку малими групами, щоб закріпитись на території. Однак, за його словами, успіхів ворог не має.

Вовчанськ на мапі

Нагадаємо, солдат 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Віктор Петрович розповів "Телеграфу", що Сили оборони на Харківщині за три дні знищили бригаду окупантів. Точну кількість убитих росіян ще підраховують.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ворожа армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. Ворог почав гатити по Вовчанську вогнеметними системами ТОС-2 "Солнцепьок", термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню.