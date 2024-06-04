"Шарашили так, что мама не горюй": в Белгороде жалуются на усиление обстрелов после начала наступления на Харьковщине

Делу в области и в городе идут все хуже, а о любой "санитарной зоне" можно даже не говорить

Во временно контролируемой российскими террористами Белгородской области начали жаловаться на то, что с момента начала российского наступления на севере Харьковщины, чтобы якобы создать "санитарную зону" по приказу российского диктатора Владимира Путина, дела пошли еще хуже. Обстрелов стало гораздо больше, чем раньше, увеличились разрушения и количество пострадавших.

Перехваченный разговор с заявлениями местных опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Жительница города Шебекино в Белгородской области в разговоре со знакомой жалуется, что дела в городе и области обстоят все хуже, а о "санитарной зоне" нет и речи.

"Конечно не спала вчера до ночи. Шарашили так, что мама не горюй. Горело, и машин сколько снова сгорело, и на Конева, и на Губкина. На Губкина вообще в дом попали. Вот… Стекло, машины прямо полыхали. Вообще вот бульвар юности да на Конева и это… Да ничего, и все хуже и хуже. Санитарную зону делаем, а нам все хуже и хуже", – заявила она.

Женщина также сказала, что раньше на область летело 12, 16, 18 ракет за ночь, а сейчас меньше 32-36 якобы не прилетает. При этом российская пропаганда умалчивает положение вещей в Белгородской области и заявляет, что там вроде бы все хорошо.

"Ну что же это такое? Вот это убивает больше всего, все у них кончилось, а у нас все хорошо. Я согласна с вами на этот счет. Вот говорили бы правду, так лучше было бы это все. Так и правды никто не знает, уже бы люди сказали правду, вот терпеть еще столько бы и люди терпели бы, что говорить-то, паники нет же, ничего нет, но люди как-то справляются, терпят вот это все, правды же никто не скажет", — добавила она.

Кстати, российские террористы за последние три месяца по меньшей мере 75 раз якобы случайно бомбили Белгородскую область, а также некоторые временно оккупированные территории Украины. Во всех случаях виновные не были наказаны, а никаких расследований не проводилось.

Недавно в Белгороде был уничтожен целый подъезд многоэтажки. Российские террористы обвинили Украину, однако украинские эксперты быстро доказали, что по дому ударил российский КАБ.