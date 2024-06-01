Лето в Белгороде началось жарко: в городе прогремели мощные взрывы (фото, видео)

Есть попадания артиллерийским снарядом

В субботу, 1 июня, в российском Белгороде снова неспокойно. Местные жители сообщают о взрывах и, как всегда, удачной работе ПВО.

Под артобстрел попала деревня, где пострадала школа. В сети уже публикуют фотографии и видео со звуками взрывов.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.

Заметим, что пока не уточняется, каким именно вооружением был атакован Белгород, однако на снимках видны характерные следы на небе.

Также, по данным главы области Вячеслава Гладкова, во время этой атаки под артиллерийские обстрелы попала деревня Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.

"В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также обломками снарядов выбиты окна, иссеченные заборы, фасады и кровли в трех частных жилищных домовладениях. Есть повреждения линии электропередачи", — пишет он.

Ранее "Телеграф" писал, что за три месяца Россия десятки раз бомбила Белгородскую область.