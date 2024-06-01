Ночной обстрел Украины: враг ударил по энергетике в 5 областях, ракеты снова дразнили страны НАТО (фото)

Взрывы этой ночью слышали жители Запорожской, Закарпатской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Кировоградской областей

В ночь на субботу, 1 июня, россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами", пострадали энергетические объекты. Взрывы гремели во многих областях, под ударом были Стрый Львовской области, взрывы звучали и в Мукачево на Закарпатье, ракеты подошли очень близко к границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, россияне атаковали энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия ударов устанавливаются, энергетики уже работают над их ликвидацией.

Стрый и Мукачево на карте

В целом ракетная атака продолжалась 3 часа, а удары беспилотниками — 7 часов. По данным мониторинговых каналов, основной целью россиян была критическая инфраструктура. Основной удар пришелся на Стрый, который враг атаковал и ракетами и "шахедами". Также взрывы, вероятно, в результате работы ПВО, звучали во Львове.

Удары россиян 1 июня

Также под ударом была и Запорожская область. По данным главы ОВА Ивана Федорова, враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения, но люди не пострадали. Повреждения получили более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы. По предварительным данным мониторингов, россияне били по области баллистическим вооружением. Как сообщили в патрульной полиции Запорожской области, движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто.

По Кировоградской области утром россияне ударили ракетой. Как сообщил глава ОВА Андрей Райкович, есть прилет в объект энергетической инфраструктуры.

"По предварительным сообщениям – пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают", — написал он в своем Telegram-канале.

В Винницкой области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. В городе Могилев-Подольский обломки вражеского дрона упали на хозяйственное помещение больницы. Огонь охватил площадь в 600 кв.м, к 5 утра его ликвидировали спасатели.

В связи с тем, что россияне запустили ракеты очень близко с западной границей Украины, автор Telegram-канала "Николаевский Ванек" отмечает, что партнерам Украины стоит закрыть небо над западными регионами. Современных западных антиракетных систем на восточном фланге у НАТО больше, чем по всей Украине, нужна только политическая воля, пишет он.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Штаты помогут Украине в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба. Учитывая воздушный терроризм россиян, вопрос предоставления Украине Patriot является высокоприоритетным.