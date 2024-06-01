Россияне запустили ракеты с Ту-95: по всей Украине объявлена воздушная тревога (обновляется)

Ориентировочно ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины около 03:30

Российские террористы примерно в 02:25 выпустили ракеты Х-101 со своих бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95. На момент атаки пуск выполнялся из района города Энгельс, в воздухе находились шесть Ту-95 – четыре с авиабазы "Оленья" и два с "Энгельса-2".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Ориентировочно ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины около 03:30, воздушная тревога объявлена по всем регионам Украины.

(обновляется)

Напомним, что в ночь на четверг, 30 мая, россияне атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе запущенными стратегической авиацией, и дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Воздушные силы Украины сбили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 беспилотника.