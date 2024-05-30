Беспокойная ночь: россияне атаковали Украину дронами и ракетами (фото, видео)

Атака продолжалась 6 часов

В ночь на четверг, 30 мая, россияне атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе запущенными стратегической авиацией, и дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Воздушные силы Украины сбили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 беспилотника.

Россияне ночью также обстреляли критическую инфраструктуру в Харьковской области, выпустив 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Обстрел Украины 30.05

"Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с 11 — ред.) и 32 ударных БпЛА "Shahed -131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей", — говорится в сообщении.

Воздушные силы сбили 32 дрона и 7 ракет в ночь на 30 мая

Атака началась примерно в 23:10 с применением дронов-камикадзе. Около двух ночи россияне обстреляли Харьков, сообщается о прилетах, в том числе по объекту критической инфраструктуры. Под конец атаки враг выпустил крылатые ракеты.

Мониторинговые каналы составили карту движения дронов и ракет. Основным направлением удара стал Староконстантинов в Хмельницкой области.

Россияне снова очень интересуются Хмельнитчиной

Взрывы в Хмельницкой области

Россияне направили на Хмельнитчину крылатые ракеты и дроны. Они летели в направлении Староконстантинова.

Проводилась боевая работа по вражеским объектам, поэтому местные жители слышали несколько волн взрывов. Официальных комментариев от власти пока нет.

Атака Днепропетровщины

В ночь на 30 мая Воздушные силы сбили 7 российских дронов над областью. Боевая работа велась в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах, сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Без пострадавших, но есть разрушения.

"Из-за падения обломков в последнем (Днепровском — ред.) повреждены частный дом и линия электропередач", — написал Лысак.

Обстрел Харьковской области в ночь на 30 мая

Россияне предварительно с С-300 обстреляли Малоданиловскую общину. Об этом сообщил глава ОТГ Александр Гололобов.

"Пострадал жилищный микрорайон, магазины, медицинское учреждение, помещение библиотеки, спортивной школы… Никто не пострадал (среди людей ― ред.). Среди погибших только кроли", ― написал Гололобов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ночью по городу и области враг выпустил 8 ракет. Россия вела обстрелы с территории Белгорода.

"02:05 г. Харьков. Состоялся ракетный обстрел по 2 локациям. Попадание в двухэтажное административное здание КП, в результате чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием. Легкие повреждения получили 6 женщин и мужчина", — написал Синегубов.

Ситуация в Черкасской области 30.05

В Черкасской области тревога звучала 5 часов. Воздушные силы сбили дрон в пределах области. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"По предварительной информации, наши защитники уничтожили вражеский БпЛА. Без последствий", — написал Табурец.

Последствия обстрела Одессы

Ночью местные жители слышали взрывы. Это была работа противовоздушной обороны по "шахедам". Местные власти пока не прокомментировали возможные последствия ночной атаки.

Ситуация в Кировоградской области

Боевая работа велась в Кировоградской области. Глава местной ОВА Андрей Райкович сообщил, что вражескую атаку отбили без последствий для области.

Последствия обстрела Херсонщины

В области сбили один ударный дрон. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Ранее "Телеграф" писал, что многие страны хотят шведские самолеты ACS-890, которые скоро получит Украина. Это дефицитная модель. Самолет расширит возможности противовоздушной обороны, потому что проводят разведку в воздухе, на земле и воде.