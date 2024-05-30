Россияне обстреляли Харьков: сообщается о повреждении критической инфраструктуры
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В одном из районов был прилет
Россияне несколько раз обстреляли Харьков. По предварительной информации удары наносились ракетами С-300.
Как информируют местные telegram-каналы, первые взрывы прозвучали около 2:00. Еще несколько взрывов прозвучали в последующие двадцать минут.
Сообщения также подтвердил глава ОВА Олег Синегубов, который отметил, что всего было выпущено по меньшей мере пять ракет. Часть из них пришлась на населённые пункты в Харьковском районе. Местные каналы сообщают, что взрывов было больше.
В свою очередь городской глава Игорь Терехов сообщил об ударе по критической инфраструктуре.
"Последовал удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.
Также поступали сообщения об обстрелах россиянами Малоданиловской общины, о чем проинформировал ее председатель Александр Гололобов. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
На фоне этого также поступила информация о том, что российские стратегические бомбардировщики совершили первые запуски, поэтому покидать укрытия явно еще рано.
Как сообщалось ранее, россияне подняли в воздух около пяти стратегических бомбардировщиков, которые вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. На фоне этого в ряде областей были замечены российские беспилотники.