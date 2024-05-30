Росіяни обстріляли Харків: повідомляється про пошкодження критичної інфраструктури

В одному з районів був приліт

Росіяни кілька разів обстріляли Харків. За попередньою інформацією, удари завдавалися ракетами С-300.

Як інформують місцеві telegram-канали, перші вибухи пролунали близько 2:00. Ще кілька вибухів пролунали у наступні двадцять хвилин.

Повідомлення також підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов, який зазначив, що всього було випущено щонайменше п’ять ракет. Частина з них упали на населені пункти у Харківському районі. Місцеві канали повідомляють, що вибухів було більше.

Своєю чергою, міський голова Ігор Терехов повідомив про удар по критичній інфраструктурі.

"Наслідував удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав він.

Також надходили повідомлення про обстріл росіянами Малоданилівської громади, про що поінформував її голова Олександр Гололобов. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило.

На тлі цього також надійшла інформація про те, що російські стратегічні бомбардувальники здійснили перші запуски, тому залишати укриття ще рано.

Як повідомлялося раніше, росіяни підняли в повітря близько п’яти стратегічних бомбардувальників, які вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. На тлі цього у низці областей було помічено російських безпілотників.