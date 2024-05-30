Росіяни підняли в повітря бомбардувальники: коли українцям чекати початку обстрілу

Декілька літаків злетіли з "Оленья"

Росіяни знову вирішили обстріляти Україну серед ночі. Моніторингові групи повідомляють про зліт приблизно п’яти літаків Ту-95.

За інформацією telegram-каналу "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов’язаний із силами оборони півдня, запуск було здійснено з аеродрому Оленья (Мурманська область). Поки що невідомо, куди саме вони прямують.

Зазначається, що виліт, швидше за все, бойовий, а тому в районі Енгельса вони будуть приблизно о 2:00 — 2:50, а ракети досягнуть повітряного простору України о 2:40 — 3:30.

Якщо вони відстрілюватимуться в районі Каспійського моря, то запуски відбудуться о 3:30 — 4:10, а ракети долетять до України близько 4:40 — 5:20.

Час запусків є відносним, проте українців попередили не ігнорувати сигнали тривоги.

Як і попередні рази, ракетним обстрілам передує масштабний наліт дронів. Вони зафіксовані у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Як повідомлялося раніше, напередодні російська армія скинула на житлові будинки в Торецьку авіабомби. Мінімум два мешканці міста на Донеччині загинули, є поранені.