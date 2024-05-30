Россияне подняли в воздух бомбардировщики: когда украинцам ждать начала обстрела

Несколько самолетов взлетели с "Оленьи"

Россияне вновь решили обстрелять Украину среди ночи. Мониторинговые группы сообщают о взлете примерно пяти самолетов Ту-95.

По информации telegram-канала "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с силами обороны юга, запуск был совершен с аэродрома Оленья (Мурманская область). Пока неизвестно, куда именно они направляются.

Отмечается, что вылет скорее всего боевой, а потому в районе Энгельса они будут примерно в 2:00 — 2:50, а ракеты достигнут воздушного пространства Украины в 2:40 — 3:30.

Если же они будут отстреливаться в районе Каспийского моря, то запуски произойдут в 3:30 — 4:10, а ракеты долетят до Украины около 4:40 — 5:20.

Время запусков относительное, однако украинцев предупредили не игнорировать сигналы тревоги.

Как и в предыдущие разы, ракетным обстрелам предшествует масштабный налет дронов. Они зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Как сообщалось ранее, накануне российская армия сбросила на жилые дома в Торецке авиабомбы. Минимум два жителя города в Донецкой области погибли, есть раненые.