Неспокійна ніч: росіяни атакували Україну дронами та ракетами (фото, відео)

Атака тривала 6 годин

У ніч на четвер, 30 травня, росіяни атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, зокрема запущеними стратегічною авіацією, та дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Повітряні сили України збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 безпілотники.

Росіяни вночі також обстріляли критичну інфраструктуру на Харківщині, випустивши 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Обстріл України 30.05

"Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з 11 ― ред.) та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей", ― йдеться у повідомленні.

Повітряні сили збили 32 дрони та 7 ракет в ніч на 30 травня

Атака розпочалась приблизно о 23:10 з застосуванням дронів-камікадзе. Близько другої ночі росіяни обстріляли Харків, повідомляється про прильоти, зокрема по об’єкту критичної інфраструктури. Під кінець атаки ворог випустив крилаті ракети.

Моніторингові канали склали карту руху дронів та ракет. Основним напрямком удару став Старокостянтинів на Хмельниччині.

Росіяни знову дуже цікавляться Хмельниччиною

Вибухи у Хмельницькій області

Росіяни спрямували на Хмельниччину крилаті ракети та дрони. Вони летіли у напрямку Старокостянтинова.

Велась бойова робота по ворожих об’єктах, тому місцеві мешканці чули кілька хвиль вибухів. Офіційних коментарів від влади поки що немає.

Атака Дніпропетровщини

В ніч на 30 травня Повітряні сили збили 7 російських дронів над областю. Бойова робота велась у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Без постраждалих, але є руйнування.

"Через падіння уламків в останньому (Дніпровському — ред.) пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач", ― написав Лисак.

Обстріл Харківської області в ніч на 30 травня

Росіяни попередньо з С-300 обстріляли Малоданилівську громаду. Про це повідомив очільник ОТГ Олександр Гололобов.

"Постраждав житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи… Ніхто не постраждав (серед людей ― ред.). Серед загиблих лише кролі", ― написав Гололобов.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вночі по місту та області ворог випустив 8 ракет. Росія вела обстріл з території Бєлгорода.

"02:05 м. Харків. Відбувся ракетний обстріл по 2 локаціям. Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та чоловік", ― написав Синєгубов.

Ситуація в Черкаській області 30.05

На Черкащині тривога лунала 5 годин. Повітряні сили збили дрон у межах області. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередньою інформацією, наші захисники знищили ворожий БпЛА. Без наслідків", ― написав Табурець.

Наслідки обстрілу Одеси

Вночі місцеві жителі чули вибухи. Це була робота протиповітряної оборони по "шахедах". Місцева влада поки не прокоментувала можливі наслідки нічної атаки.

Ситуація в Кіровоградській області

Бойова робота велась на Кіровоградщині. Очільник місцевої ОВА Андрій Райкович повідомив, що ворожу атаку відбили без наслідків для області.

Наслідки обстрілу Херсонщини

В області збили один ударний дрон. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Раніше "Телеграф" писав, що багато країн хочуть шведські літаки ACS-890, які скоро отримає Україна. Це дефіцитна модель. Літак розширить можливості протиповітряної оборони, бо проводять розвідку у повітрі, на землі та воді.