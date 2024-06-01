Угроза ракетной атаки: зафиксировали взлет российских "стратегов" Ту-95

Ту-95 могут запустить ракеты с двух пусковых рубежей

Российские террористы готовят очередную ракетную атаку против Украины. По меньшей мере, четыре стратегических бомбардировщика Ту-95 вечером 31 мая взлетели в небо с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ – до этого аэродрома украинские беспилотники и ракеты пока не достают.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что вылет скорее всего боевой; точное количество бортов пока неизвестно, численность Ту-95 в полете будет уточняться в течение ночи.

"В районе Энгельса они будут скорее всего в 02:40 – 03:40. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:10 – 04:10. В районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:50 — 04:30. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:50 – 05:30", – сообщил канал "Николаевский Ванек".

Напомним, что в ночь на четверг, 30 мая, россияне атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе запущенными стратегической авиацией, и дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Воздушные силы Украины сбили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 беспилотника.