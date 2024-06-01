Загроза ракетної атаки: зафіксували зліт російських "стратегів" Ту-95

Ту-95 можуть запустити ракети з двох пускових рубежів

Російські терористи готують чергову ракетну атаку проти України. Щонайменше чотири стратегічних бомбардувальники Ту-95 ввечері 31 травня злетіли в небо з авіабази "Оленья" у Мурманській області РФ – до цього аеродрому українські безпілотники та ракети поки що не дістають.

Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що виліт, скоріше за все, бойовий; точна кількість бортів наразі невідома, чисельність Ту-95 у польоті буде уточнюватися протягом ночі.

В районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:40 — 03:40. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 03:10 — 04:10. В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 03:50 — 04:30. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:50 — 05:30", – повідомив канал "Николаевский Ванек".

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 30 травня, росіяни атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, зокрема запущеними стратегічною авіацією, та дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Повітряні сили України збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 безпілотники.