Росіяни запустили ракети з Ту-95: по всій Україні оголошено повітряну тривогу (оновлюється)

Орієнтовно ракети очікуються у повітряному просторі України близько 03:30

Російські терористи приблизно о 02:25 випустили ракети Х-101 зі своїх бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95. На момент атаки пуск виконувався з району міста Енгельс, у повітрі перебувало шість Ту-95 – чотири з авіабази "Оленья" та два з "Енгельса-2".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Орієнтовно ракети очікуються у повітряному просторі України близько 03:30, повітряну тривогу оголошено по всім регіонам України.

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Нагадаємо, що у ніч на четвер, 30 травня, росіяни атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, зокрема запущеними стратегічною авіацією, та дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Повітряні сили України збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 безпілотники.