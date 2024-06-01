Удары по России: Бельгия не хочет разрешать Украине бить по России бельгийским вооружением

Позиция Бельгии – технику можно использовать только для обороны территории Украины

Бельгия не будет позволять Украине бить по российской территории бельгийским вооружением, несмотря на то, что ряд союзников страны принял другое решение для своего вооружения. В частности, запрет на использование ударов по России распространяется на истребители F-16.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо журналистам во время визита в США 31 мая, сообщает информационное агентство Belga. По словам Де Кроо, Бельгия хочет, чтобы ее оружие использовалось только для обороны Украины.

"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать", — подчеркнул бельгийский премьер.

Информагентство напомнило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер также ранее говорила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины, а не для ударов по целям на российской территории. Однако отметим, что Украина может обойти это ограничение, поскольку самолеты F-16 – американского производства, а США разрешили Украине бить по российским военным объектам на территории РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что союзники Украины выразили свое мнение по поводу ударов западным оружием по территории России. Некоторые однозначно поддержали эту идею, но некоторые все же оказались категорически против и запретили со своей стороны совершать такие действия.

Однако уже 11 стран-союзников Украины дали свое одобрение, чтобы та могла использовать западное оружие для ударов по территории России. Некоторые из них поставили условия – поражены могут только военные объекты, но не гражданские. Двенадцатой недавно стала Дания.